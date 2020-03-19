"Друзья": съемки специального эпизода перенесли из-за коронавируса

Съемки специального эпизода сериала "Друзья", в которых должны были принять участие все шесть актеров оригинального шоу, отложили из-за опасности распространения коронавируса. Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, съемки должны были стартовать на следующей неделе, но теперь перенесены по меньшей мере на май.
Представители Warner Bros. Television и HBO Max отказались комментировать данную информацию.
Слухи о том, что специальный эпизод "Друзей" находится в работе, ходили на протяжении нескольких лет, но официально эта информация была подтверждена в феврале. Все шесть актеров: Дженнифер Эннистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан согласились сняться в эпизоде без сценария. Съемки должны были проходить на студии, где снимался оригинальный сериал.
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