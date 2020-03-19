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"Друзья": съемки специального эпизода перенесли из-за коронавируса

"Друзья": съемки специального эпизода перенесли из-за коронавируса
14:16 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:По неподтвержденным данным, съемочный процесс стартует в мае.

Съемки специального эпизода сериала "Друзья", в которых должны были принять участие все шесть актеров оригинального шоу, отложили из-за опасности распространения коронавируса. Как сообщает Variety со ссылкой на собственные источники, съемки должны были стартовать на следующей неделе, но теперь перенесены по меньшей мере на май.

Представители Warner Bros. Television и HBO Max отказались комментировать данную информацию.

Слухи о том, что специальный эпизод "Друзей" находится в работе, ходили на протяжении нескольких лет, но официально эта информация была подтверждена в феврале. Все шесть актеров: Дженнифер Эннистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан согласились сняться в эпизоде без сценария. Съемки должны были проходить на студии, где снимался оригинальный сериал.

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Напомним:

  • Съемки "Сокола и Зимний солдатаостановлены из-за коронавируса.

  • Съемки четвертого сезона сериала "Ривердейлприостановлены из-за угроз, связанных с распространением вируса COVID-19. Эту новость опубликовал в Twitter журналист Гэри Левин. Студия Warner Bros. подтвердила эту информацию.

  • Съемочный процесс популярного американского сериала "Анатомия страсти" "поставлен на паузу" из-за коронавируса.

  • Съемки продолжения сериала "Карнивал Роу", которые проходили в Праге, остановили из-за коронавируса, а съемочную группу отправили на карантин.

  • Съемки нового сезона популярного сериала "Рассказ служанкиостановили из-за угрозы распространения коронавируса на съемочной площадке.

  • Из-за набирающей обороты эпидемии коронавируса производство "Сверхъестественного" было приостановлено.

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Съемки, Друзья, Коронавирус.
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