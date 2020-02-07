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Пятница, 07.02.2020
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СМИ: "Друзья" согласились сняться в совместном эпизоде

СМИ: "Друзья" согласились сняться в совместном эпизоде
21:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Телекомпании Warner Bros.TV удалось договориться с главными актерами.

В прошлом году знаменитый сериал "Друзья" отпраздновал 25-летие со дня выхода первой серии. Поклонники считали эту знаковую годовщину прекрасной возможностью для продолжения картины. Однако, как ранее утверждала Дженнифер Энистон, актрисы Лиза Кудров, Кортни Кокс и она сама хотели бы снять специальный эпизод ситкома, но коллеги-мужчины не оценили такие инициативы.

Как сообщает издание Deadline, актеры и создатели сериала все же решились на съемки продолжения сериала "Друзья", который принес им бешеную популярность. Инсайдеры уверяют, что именно эти съемки помогут популяризировать и успешно запустить платформу HBO Max, которая отныне владеет правами на показ ситкома.

Любимые персонажи Джои, Чендлер, Росс, Рейчел, Моника и Фибби вернутся на широкие экраны только на один час, именно столько продлится специальный эпизод. За эти съемки каждый из шести легендарных актеров получит гонорар, который оценивается в сумму от трех до четырех тысяч долларов.

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Что известно о сериале "Друзья"?

Сериал "Друзья" получил большую популярность в девяностых. Однако до сих пор киноманы с удовольствием просматривают смешные эпизоды о Джои, Чендлере, Россе, Рейчел, Монике и Фибби. По сюжету, все друзья живут в Нью-Йорке и, как жителей мегаполиса, их интересуют несколько вопросов: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. Поэтому главные герои сериала попадают в курьезные ситуации, развлекаются, влюбляются и теряют любимых, меняют работу и пьют кофе в любимой кофейне рядом с домом. Забавные истории "Друзей" покорили мир, а последняя серия, которая вышла в мае 2004 года, растрогала всех поклонников сериала.

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Друзья, Ситком, Спецвыпуск, HBO Max.
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