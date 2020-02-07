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Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram: у актера уже 2 млн подписчиков (Фото)

Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram: у актера уже 2 млн подписчиков (Фото)
18:15 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Коллега актера по сериалу "Друзья" Лиза Кудроу поделилась восторженной новостью.

Теперь каждый из шести "друзей" есть в Instagram: недавно к соцсети присоединился Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера Бинга в ситкоме.

Многие узнали об этом от Лизы Кудроу, она опубликовала на своей странице пост с реакцией на страницу Мэттью: "Наконец-то! Ура! Не могу поверить. Мои глаза! Мои глаза!"

Пока что Перри не выложил ни одной публикации, зато на его пустой странице уже 2 миллиона подписчиков.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Finally!!! Yay!! Can’t believe my eyes MY EYES Welcome to Instagram @mattyperry4 #friendsforlife

Публикация от Lisa Kudrow (@lisakudrow)

"Что это, мой Instagram-аккаунт?" - написано в био актера.

Похожая ситуация была у Дженнифер Энистон: когда на ее свежей странице было всего с десяток публикаций, на актрису уже подписались около 20 миллионов фолловеров. Коллеги Джен шутили, что она открыла секрет супербыстрого привлечения подписчиков.

Недавно Мэттью Перри заинтриговал фанатов сообщением в Twitter.

"Грядут большие новости…" - написал он. Судя по последующим комментариям фанатов, многие мечтают, что речь идет о воссоединении "Друзей". Но вдруг это был намек на то, что Перри заведет Instagram?

"Кто сказал Росс?": Дженнифер Энистон разыграла фанатов сериала "Друзья" (Видео)

Кстати, Дэвид Швиммер, исполнитель роли Росса Геллера, говорит, что вообще не представляет возможным воссоединение "Друзей". По его мнению, этот сериал логично и корректно закончился, поэтому нет смысла пытаться его продолжить.

"Зачем связываться с тем, что совершенно правильным образом закончилось? Я ничего не хочу делать ради денег. Это должно иметь творческий смысл. Но ничто из того, что я слышал до сих пор, представленное нам, не имеет смысла", - сказал актер.

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Instagram, Друзья, Мэттью Перри, Лиза Кудроу.
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