Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram: у актера уже 2 млн подписчиков (Фото)

Новости шоу бизнеса:Коллега актера по сериалу "Друзья" Лиза Кудроу поделилась восторженной новостью.

Теперь каждый из шести "друзей" есть в Instagram: недавно к соцсети присоединился Мэттью Перри, исполнитель роли Чендлера Бинга в ситкоме.

Многие узнали об этом от Лизы Кудроу, она опубликовала на своей странице пост с реакцией на страницу Мэттью: "Наконец-то! Ура! Не могу поверить. Мои глаза! Мои глаза!"

Пока что Перри не выложил ни одной публикации, зато на его пустой странице уже 2 миллиона подписчиков.

"Что это, мой Instagram-аккаунт?" - написано в био актера.

Похожая ситуация была у Дженнифер Энистон: когда на ее свежей странице было всего с десяток публикаций, на актрису уже подписались около 20 миллионов фолловеров. Коллеги Джен шутили, что она открыла секрет супербыстрого привлечения подписчиков.

Недавно Мэттью Перри заинтриговал фанатов сообщением в Twitter.

Big news coming... — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

"Грядут большие новости…" - написал он. Судя по последующим комментариям фанатов, многие мечтают, что речь идет о воссоединении "Друзей". Но вдруг это был намек на то, что Перри заведет Instagram?

Кстати, Дэвид Швиммер, исполнитель роли Росса Геллера, говорит, что вообще не представляет возможным воссоединение "Друзей". По его мнению, этот сериал логично и корректно закончился, поэтому нет смысла пытаться его продолжить.

"Зачем связываться с тем, что совершенно правильным образом закончилось? Я ничего не хочу делать ради денег. Это должно иметь творческий смысл. Но ничто из того, что я слышал до сих пор, представленное нам, не имеет смысла", - сказал актер.