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"Кто сказал Росс?": Дженнифер Энистон разыграла фанатов сериала "Друзья" (Видео)

"Кто сказал Росс?": Дженнифер Энистон разыграла фанатов сериала "Друзья" (Видео)
21:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Энистон продолжает радовать зрителей, в который раз напоминая о культовом персонаже из сериала.

В прошлом году сериал "Друзья" отпраздновал 25-летие со дня выхода первой серии, а новости о возможном юбилейном эпизоде любимого ситкома взорвали сеть. Поклонники по всему миру и до сих пор громко воспринимают обнародование архивных кадров и "охотятся" за эксклюзивными вещами, которые появлялись на телеэкранах. Неудивительно, что Дженнифер Энистон легко удалось ошеломить поклонников появлением на экспозиции.

Звезда предстала в роли ведущей популярной программы на американском телевидении "Шоу Эллен Дедженерес", заменив знаменитую коллегу. Как пояснила сама телеведущая, у нее были срочные дела, которые помешали ей провести выпуск, – Эллен Дедженерес отправилась поменять водительские права.

По стечению обстоятельств, съемки проводили в павильоне, по соседству с которым расположена съемочная площадка сериала "Друзья", на которой Энистон провела около десяти лет под пристальным прицелом камер.

Актриса не удержалась и наведалась туда, где сейчас находится часть музея Warner Brothers. В павильоне постоянно идут экскурсии, именно поэтому звезда решила поразить некоторых фанатов, спрятавшись за диваном из кофейни Central Perk. Когда посетители садились на диван, чтобы сделать несколько фото, Дженнифер Энистон неожиданно появлялась просто за ними.

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Перед этим гостей спрашивали имя любимого персонажа "Друзей". Как оказалось, не все ответы удовлетворили актрису: "Росс?! Кто сказал Росс?!" – крикнула она, в очередной раз появляясь перед фанатами.

Некоторые посетители были убеждены, что перед ними не настоящая Энистон, кто-то даже предположил, что их разыгрывает человек, загримированный под знаменитость.

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Сериал, Дженнифер Энистон, Актриса, Розыгрыш, Друзья.
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