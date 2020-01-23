СМИ подозревают, что между Питтом и Энистон настоящие отношения (Фото)

Новости шоу бизнеса:Пожалуй, едва ли не самой обсуждаемой парой в мире стали Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

Бывшие супруги приняли участие в церемонии награждения Гильдии киноактеров США. Там актеры обменялись нежными объятиями перед камерами, которые восприняли это как намек на воссоединение.

Инсайдеры издания Entertaiment Tonight рассказали, что же происходит между Дженнифер Энистон и Брэдом Питтом. По словам близких друзей актеров, они наладили общение после развода. Брэд Питт извинился перед бывшей женой за свои ошибки и получил от нее прощение. Поэтому теперь актеры охотно проводят время в компании их друзей и поддерживают друг друга на важных событиях.

"Брэд стал абсолютно здравомыслящим человеком, он совсем другой, чем когда был с Джен в браке. Он много работал над собой. Теперь Брэд извинился перед ней за многие вещи, которые создавали проблемы в их отношениях. Он действительно взял на себя ответственность за свои ошибки и это изменило их общения сегодня. Они оба решили двигаться вперед", – рассказал инсайдер.

Кроме этого, инсайдеры добавили, что Брэда Питта и Дженнифер Энистон объединяют не только общие воспоминания, но и болезненные разводы, которые они пережили. Поэтому актеры по-другому воспринимают друг друга и находят понимание во многих темах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darwincultural (@darwincultural) 19 Янв 2020 в 11:15 PST

"Сейчас они просто любят и обожают друг друга, и стали гораздо более близкими друзьями после развода. У них очень зрелые отношения, которые развивались с течением времени, потому что они оба пережили неудачные браки. Брэд очень вырос в глазах Джен с тех пор, как они расстались", – добавили инсайдеры.

Но планирует ли Брэд Питт вернуть бывшую возлюбленную, пока неизвестно. Поэтому сторонникам остается только любоваться совместными снимками кумиров.

В то же время Дженнифер Энистон уже успела дать лаконичный комментарий журналистам. "Это означает для меня много. Мы все выросли вместе. И это просто очень веселая ночь для того, чтобы праздновать, подбадривать друг друга и продолжать работать", – прокомментировала объятия с Брэдом Питтом голливудская звезда.

Что известно об отношениях Питта и Энистон?

Брэд Питт и Дженнифер Энистон познакомили на съемках сериала "Друзья". Актриса была одной из главных звезд ситкома, вместе с тем голливудский красавец только начинал свою карьеру. Однако это не помешало Брэду Питту покорить Дженнифер Энистон.

Пара поженилась в 2000 году. Брэда Питта и Дженнифер Энистон называли идеальной парой в Голливуде. Однако их семейная идиллия длилась недолго: через 5 лет мужчина закрутил роман с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. Узнав об этом, Дженнифер Энистон быстро подала документы на развод. Расторжение брака было быстрым, ведь пара не имела общих детей и без шума поделила имущество. В 2019 году инсайдеры заявили, что Брэд Питт до сих пор чувствует себя виноватым перед экс-возлюбленной и даже извинился перед ней на ее 50-летие. Актер в конце 2019 года принял участие в рождественской вечеринке бывшей жены и провел с ней вечер.