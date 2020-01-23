"Я была жертвой": Певица Джессика Симпсон рассказала о тяжелом детстве

Новости шоу бизнеса:Все началось, когда Джессике было шесть лет. Ее семья часто гостила у друзей.

Певица призналась, что в детстве подвергалась сексуальному насилию.

В преддверии выхода своих мемуаров Open Book Джессика Симпсон дала интервью People, в котором рассказала, что в детстве столкнулась с травмирующей ситуацией, которая привела ее к зависимости от алкоголя и таблеток.

Тогда я спала в одной кровати с дочерью друга семьи. Сначала была безобидная щекотка, а потом стали происходить очень неудобные вещи. Я хотела все рассказать родителям. Я была жертвой, но почему-то чувствовала вину, — признается певица.

Когда ей было 12 лет, она рассказала родителям, Тине и Джо Симпсонам, что с ней происходило. В тот момент семья была в дороге, отец вел машину.

Мама ударила его по руке и закричала: «Я же говорила тебе, что там что-то неладное!» Но отец ничего не сказал и продолжил следить за дорогой. С тех пор мы больше не останавливались у тех друзей. И больше никогда не говорили об этом, — поделилась Джессика.

Но признание родителям не помогло певице справиться с психоэмоциональными проблемами. Когда появился дополнительный стресс, связанный с карьерой, состояние Джесс обострилось, и она глушила боль выпивкой и стимуляторами. Позже врачи сказали ей, что ее жизнь в опасности.

Я просто убивала себя таблетками и алкоголем, — отметила Симпсон. Перемены начались в 2017 году, после вечеринки на Хэллоуин. Тогда Симпсон поняла, что надо остановиться:

Я сказала друзьям, что пора прекращать. Что если от этого начались проблемы, надо срочно бросать.

Друзья обняли певицу и обещали ее поддерживать. Затем подключились родители и врачи, к которым обратилась Джессика. Обрести трезвость ей помогла терапия, на которую она ходила дважды в неделю:

Когда я, наконец, сказала, что мне нужна помощь, я почувствовала себя маленькой девочкой, которая нашла свое призвание в жизни. Я поняла, куда идти, и оставалось просто пойти туда без страха. Честность — это трудно, но это самое ценное, что у нас есть. Переход по ту сторону страха — это прекрасно.

Терапия, по словам Джессики, была самой трудной частью, но она позволила ей разобраться с травмами. В итоге певице удалось «похоронить свою боль и тревогу».

С 2014 года Джессика замужем за Эриком Джонсоном. Они воспитывают троих детей: семилетнюю Максвелл, шестилетнего Эйса и малышку Берди, которой только 10 месяцев.