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Суббота, 22.02.2020
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Свершилось: информация о продолжении "Друзей" подтверждена

Свершилось: информация о продолжении "Друзей" подтверждена
09:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В мае выйдет специальный эпизод со всеми актерами сериала "Друзья".

Лишь в 2019 году отметили 25 годовщину со дня запуска "Друзей". И теперь уже официально стало известно, что актеры сериала объединятся для съемок в специальном эпизоде. Выходить он будет в США на новом стриминговом сервисе от HBO – HBO Max.

О своем объединении актеры сериала "Друзья" начали писать друг за другом в соцсетях с одинаковым подписью "Это происходит!"

Кроме того, о запуске специального эпизода объявили в WarnerMedia – он является владельцем HBO. Продюсеры обещают привлечь весь оригинальный актерский состав. В частности, уже известно об участии Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лайзы Кудроу, Мэтта ЛеБланка, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера, передает издание Deadline.

 
 
 
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It’s happening... ⁣ ⁣ ⁣ @hbomax⁣ @courteneycoxofficial⁣ @lisakudrow⁣ @mleblanc⁣ @mattyperry4⁣ @_schwim_

Допис, поширений Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Легендарные актрисы "Клуба первых жен" сыграют вместе в новом проекте

Пока неизвестно, о чем будет специальный эпизод и как он будет называться. Однако уже есть точная дата его выхода – май 2020 года.

Режиссером шоу станет Бен Винстон, а продюсировать его будут компании Fulwell 73 и Warner Bros. Unscripted & Alternative Television. Также к проекту должны присоединиться создатели сериала "Друзья" – Кевин Брайт, Кауффман и Дэвид Крейн.

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Все по теме:

Сериал, Дженнифер Энистон, Друзья, Продолжение, Кортни Кокс, Лайза Кудроу, Мэтт ЛеБланк, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.
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