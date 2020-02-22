Свершилось: информация о продолжении "Друзей" подтверждена

Новости культуры:В мае выйдет специальный эпизод со всеми актерами сериала "Друзья".

Лишь в 2019 году отметили 25 годовщину со дня запуска "Друзей". И теперь уже официально стало известно, что актеры сериала объединятся для съемок в специальном эпизоде. Выходить он будет в США на новом стриминговом сервисе от HBO – HBO Max.

О своем объединении актеры сериала "Друзья" начали писать друг за другом в соцсетях с одинаковым подписью "Это происходит!"

Кроме того, о запуске специального эпизода объявили в WarnerMedia – он является владельцем HBO. Продюсеры обещают привлечь весь оригинальный актерский состав. В частности, уже известно об участии Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лайзы Кудроу, Мэтта ЛеБланка, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера, передает издание Deadline.

Пока неизвестно, о чем будет специальный эпизод и как он будет называться. Однако уже есть точная дата его выхода – май 2020 года.

Режиссером шоу станет Бен Винстон, а продюсировать его будут компании Fulwell 73 и Warner Bros. Unscripted & Alternative Television. Также к проекту должны присоединиться создатели сериала "Друзья" – Кевин Брайт, Кауффман и Дэвид Крейн.