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Легендарные актрисы "Клуба первых жен" сыграют вместе в новом проекте

Легендарные актрисы "Клуба первых жен" сыграют вместе в новом проекте
21:50 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон сыграют вместе впервые за 24 года.

Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон впервые после бессмертной классики "Клуб первых жен" 1996 года воссоединятся на экране в фильме Family Jewels. Актрисы опять сыграют бывших жен, но на этот раз - одного мужчины. По сюжету фильма, отпраздновать рождественские каникулы собирается большая семья - дети, внуки и бывшие жены.

Сценарий картины принадлежит перу Питера Хоара, который перед этим был автором сценария полицейской комедии "Глубоко под прикрытием", главные роли в которой сыграли Крис Хемсворт и Тиффани Хэддиш.

Один из продюсеров фильма Брэдли Фишер из New Republic Pictures по поводу нового проекта сказал: "Химия Дайан, Бетт и Голди неисчислима и неотразима, я очень рад помочь воссоединить их на экране к радости многочисленных их поклонников".

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Несмотря на то что всем актрисам уже за 70, они остаются весьма востребованными. Хоун снялась в "Дочь и мать ее" вместе с Эми Шумер, а после в "Рождественских хрониках" со своим супругом Куртом Расселом. А теперь готовится к съемкам в "Рождественских хрониках 2". Мидлер снялась в сериале Netflix "Политик" и озвучила бабушку семейки Аддамс в одноименном мультсериале. Китон снялась в главных ролях в фильмах "Книжный клуб" и "Хэмстед".

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Голди Хоун, Клуб первых жен, Бетт Мидлер, Дайан Китон, Питер Хоар.
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