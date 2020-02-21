Легендарные актрисы "Клуба первых жен" сыграют вместе в новом проекте

Новости культуры:Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон сыграют вместе впервые за 24 года.

Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон впервые после бессмертной классики "Клуб первых жен" 1996 года воссоединятся на экране в фильме Family Jewels. Актрисы опять сыграют бывших жен, но на этот раз - одного мужчины. По сюжету фильма, отпраздновать рождественские каникулы собирается большая семья - дети, внуки и бывшие жены.

Сценарий картины принадлежит перу Питера Хоара, который перед этим был автором сценария полицейской комедии "Глубоко под прикрытием", главные роли в которой сыграли Крис Хемсворт и Тиффани Хэддиш.

Один из продюсеров фильма Брэдли Фишер из New Republic Pictures по поводу нового проекта сказал: "Химия Дайан, Бетт и Голди неисчислима и неотразима, я очень рад помочь воссоединить их на экране к радости многочисленных их поклонников".

Несмотря на то что всем актрисам уже за 70, они остаются весьма востребованными. Хоун снялась в "Дочь и мать ее" вместе с Эми Шумер, а после в "Рождественских хрониках" со своим супругом Куртом Расселом. А теперь готовится к съемкам в "Рождественских хрониках 2". Мидлер снялась в сериале Netflix "Политик" и озвучила бабушку семейки Аддамс в одноименном мультсериале. Китон снялась в главных ролях в фильмах "Книжный клуб" и "Хэмстед".