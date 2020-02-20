Триллер "Беги" с Сарой Полсон: опубликован первый трейлер фильма (Видео)

Компания Lionsgate поделилась дебютным трейлером триллера "Беги", главную роль в котором сыграла Сара Полсон ("Американская история ужасов"). Также в картине сыграет Кира Аллен. Режиссером выступил Аниш Чаганти ("Поиск"). Фильм рассказывает о девочке-подростке, которая находится в инвалидном кресле и живет со своей матерью. Но однажды дочь узнает о своей матери ужасную тайну. Премьера фильма запланирована на май 2020 года.