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Четверг, 20.02.2020

Триллер "Беги" с Сарой Полсон: опубликован первый трейлер фильма (Видео)

Компания Lionsgate поделилась дебютным трейлером триллера "Беги", главную роль в котором сыграла Сара Полсон ("Американская история ужасов"). Также в картине сыграет Кира Аллен. Режиссером выступил Аниш Чаганти ("Поиск"). Фильм рассказывает о девочке-подростке, которая находится в инвалидном кресле и живет со своей матерью. Но однажды дочь узнает о своей матери ужасную тайну. Премьера фильма запланирована на май 2020 года.
112.ua
Фото: twitter
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Кино, Фильм, Триллер, Трейлер, 'Беги, Сара Полсон.
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