"И повсюду тлеют пожары": сервис Hulu представил сериал с Риз Уизерспун раньше (Видео)

Новости культуры:Сериал, снятый по бестселлеру "И повсюду тлеют пожары", вышел раньше заявленного срока.

Стриминговый сервис Hulu решил порадовать тех, кто сидит дома на карантине из-за коронавируса, и выпустил раньше срока сразу три эпизода нового сериала "И повсюду тлеют пожары" по одноименному бестселлеру Селесты Инг 2017 года.

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. В картине также снимались Джошуа Джексон, Розмари ДеУитт, Джейд Петтиджон и др.

Шоураннером выступает Лиз Тайглаар.

Действие сюжета происходит в американском пригороде. Шоу расскажет о противостоянии авторитетной домохозяйки мисс Ричардсон (Уизерспун) и своенравной художницы Мии Уоррен (Вашингтон), недавно переехавшей и не желающей мириться с чужими порядками.