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Среда, 12.02.2020
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Продолжению быть! Сериал Друзья вернется на экраны

Продолжению быть! Сериал Друзья вернется на экраны
19:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Создатели эпизода и легендарные актеры таки договорились и даже назвали вероятную дату премьеры.

На пути к созданию нового эпизода сериала "Друзья" было немало препятствий: то права на франшизу выкупила другая компания, то актеры хотели "заоблачные" гонорары, то не всем звездам подходило время съемок из-за насыщенного графика.

Однако фанаты культового сериала дождались официального заявления – продолжению быть! А на сайте Deadline даже написали, когда ожидать новую серию "Друзей".

Предыстория: сначала права на франшизу принадлежали телеканала NBC и Warner Bros. Television, после чего компания Netflix решила их выкупить. Позже стало известно, что любимая компания "Друзей" до сих пор не теряет популярности и фанаты хотели бы увидеть продолжение. Студия Warner Bros. перекупила права за 425 миллионов долларов и заявила о выпуске эпизода.

СМИ: "Друзья" согласились сняться в совместном эпизоде

По данным иностранных изданий, премьера нового эпизода "Друзей" состоится в день запуска потокового сервиса HBO Max. Точная дата пока неизвестна, однако отмечается, что феерическая премьера состоится уже в апреле этого года.

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Кино, Фильм, Сериал, Друзья, Эпизод.
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