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"Выглядел настоящим героем": Брэд Питт занялся черной работой на благо пострадавших от COVID-19 (фото и видео)

"Выглядел настоящим героем": Брэд Питт занялся черной работой на благо пострадавших от COVID-19 (фото и видео)
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Голливудский актер Брэд Питт впервые за долгое время был замечен на публике. Знаменитость заметили в Южном центре Лос-Анджелеса, где проживают люди со средним достатком. Появление Питта там было неожиданным, и прохожие не понимали, почему актер находится в этом районе. Актер сидел со стаканчиком кофе в открытом кузове грузовика и выглядел очень счастливым.

Издание DailyMail выяснило, что же звезда «Однажды в Голливуде» делал в южном Лос-Анджелесе.

Оказалось, что актера занесло в этот район, чтобы помочь нуждающимся семьям. 56-летний Брэд Питт помогал разгружать коробки с продуктами.

Очевидцы сообщают, что Питт старался не выделяться из толпы, и полностью отдался делу. Актер активно носил коробки и делал трехминутные перерывы только после часа работы, чтобы попить кофе. Отметим, что голливудский актер работал в защитной маске, и сначала его даже не узнали.

В какой-то момент Брэд решил поднять немного настроение рабочим и достал портативную колонку, подключил ее к своему iPhone и включил оптимистичную музыку.

Отметим, что это первое появление актера, после новостей о расставании с немецкой моделью Николь Потуральски.

Фанаты Брэда Питта были очень рады увидеть его в таком прекрасном и приподнятом настроении. Также в сети многие поклонники отметили, что это очень достойный поступок.

«Мужчина», «Достойно», «Лучший», «И вот как его не любить», «Это очень мило», «Какой же он крутой» - пишут фаны.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что экс-супруга Брэда Питта Анджелина Джоли не разрешает своим детям общаться с родителями актера.

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Брэд Питт, Актер.

Автор:

Телеграф
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