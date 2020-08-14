СМИ: Анджелина Джоли запрещает детям общаться с родителями Брэда Питта

Дети голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта не были в гостях у бабушки и дедушки по линии отца с 2016 года.

В СМИ появилась информация, что Анджелина Джоли запрещает детям общаться с родителями Брэда Питта, сообщает издание The Sun.

Как утверждают источники, отношения у Анджелины с родителями Брэда остались не самыми лучшими, а именно с бывшей свекровью актера Джейн Питт.

После разрыва актерской четы родители Брэда потеряли возможность встречаться с внуками. По словам инсайдера, последней каплей для Джоли стала эмоциональное заявление матери экс-мужа, что она никогда не простит невестку.

Отмечается, что конфликт между Анджелиной и матерью Питта Джейн начался, когда та написала письмо в местную газету, где выразила свое отношение к однополым бракам. Тогда Джоли негативно восприняла такое решение свекрови, ведь она не против таких союзов.

Напомним, роман знаменитостей стартовал на съемочной площадке их совместного кассового хита "Мистер и миссис Смит", хотя тогда Питт был женат на звезде американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон.

В апреле 2012 года Джоли и Питт объявили о помолвке после семи лет совместной жизни, а уже 23 августа 2014 года пара поженилась во Франции. Развелись звезды 12 апреля 2019.

Как сообщалось ранее, недавно Анджелину Джоли "словили" на шоппинге с сыном. Также Брэда Питта снова заметили у дома бывшей супруги.