Помирились? Брэда Питта снова заметили у дома бывшей супруги

Папарацци сфотографировали 56-летнего актера, когда он покидал дом Анджелины Джоли.

Экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт смогли уладить все разногласия, чтобы вместе воспитывать своих детей — 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 14-летнюю Шайло и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.

На днях папарацци заметили актера, когда он покидал дом актрисы на мотоцикле BMW. Как сообщает DailyMail, 56-летний Питт приезжал к бывшей жене, чтобы увидеться с детьми.

"Им потребовалось много времени, чтобы определиться с вопросами опеки и чтобы Брэд снова смог стать полноценным отцом для своих детей. Также помогли сеансы семейной терапии", — сообщил инсайдер.

Напомним, Аджелина Джоли присоединилась к целому ряду звезд, которые жертвуют деньги на благотворительность в период пандемии коронавируса.