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Ежегодный парад в честь дня рождения Елизаветы II: кто будет рядом с королевой после смерти ее мужа

Ежегодный парад в честь дня рождения Елизаветы II: кто будет рядом с королевой после смерти ее мужа
Обновлено 16:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram The Royal Family

В субботу, 12 июня, в Виндзорском замке состоится ежегодный парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II - Trooping the Color. Мероприятие, также как и в прошлом году, не будет столь пышным из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Напомним, что в этом году Ее Величеству исполнилось 95 лет.

Как пишет Рeople, после смерти супруга королевы, принца Филиппа, Елизавету на церемонии будет сопровождать другой человек. Сообщается, что им стал двоюродный брат королевы - 85-летний принц Эдвард, герцог Кентский. Принц Филипп ушел в отставку и больше не исполнял королевские обязанности в 2017 году и пропускал публичные празднования дня рождения своей супруги в 2018, 2019 и 2020 годах.

Отмечается, что по прибытии на военный парад Елизавету и принца Эдварда встретят королевским салютом и исполнят национальный гимн.

 
 
 
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А вот внук королевы Великобритании, принц Гарри и его супруга Меган Маркл, живущие сейчас в Калифорнии, вероятно, не приедут на церемонию. Об этом сообщает Еlle.

Этим летом герцогиня ждет второго ребенка от Гарри, девочку. Пара не назвала точную дату родов, но Меган не разрешили лететь на родину мужа в апреле на похороны принца Филиппа. Рекомендации ее врача по-прежнему применяются, поскольку сейчас бывшая актриса намного ближе к родам.

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Хотя 95 лет королеве исполнилось 21 апреля, Trooping the Color всегда проходит в начале лета во вторые выходные июня. Причина скорее практическая: погода лучше! Считается, что эта традиция зародилась во время правления короля Георга II в 1748 году. Георг II родился в октябре, но ежегодный парад стал праздником как монарха, так и вооруженных сил Великобритании.

Ранее Елизавета II посетила авианосец, названный в ее честь авианосец HMS Queen Elizabeth ("Корабль Его Величества Королевы Елизаветы").

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Великобритания, Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II, парады, Меган Маркл.
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