Королева Елизавета II нарушит королевскую традицию в свой день рождения

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает свое 95 летие. Однако из-за смерти своего супруга, принца Филиппа, и соблюдения траура по нему монарх решила нарушить королевскую традицию.

Ежегодно, в день рождение каждого члена королевской семьи, на официальных страницах в соцсетях публикуются семейные портреты. Однако на этот раз Елизавета II этого делать не будет.

В частности, монарх отменила все публичные процессии и торжественное празднование. Возможно, будет небольшое семейное празднование в Виндзорском замке.

Помимо этого, принц Гарри, который приехал из США на похороны дедушки, планирует остаться на день рождение бабушки, хотя изначально его планы были другими.

Ранее, "Телеграф" писал, что из-за коронавирусных ограничений королева Елизавета простилась с супругом в полном одиночестве.