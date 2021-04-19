Принц Гарри отложит свое возвращение в Лос-Анджелес, чтобы остаться на 95-летии своей бабушки

Принц Гарри планировал вернуться в Лос-Анджелес как можно скорее после похорон герцога Эдинбургского, но он решился остаться еще на несколько дней, чтобы поддержать свою бабушку Елизавету II на ее дне рождении 21 апреля - королеве Великобритании исполнится 95 лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Говорится, что после проведения прощальной церемонии с принцем Филиппом, что принц Чарльз провел двухчасовые мирные переговоры со своими сыновьями - принцем Уильямом и Гарри на фоне разлада герцога Сассекского с королевской семьей. Напомним, что практически все члены королевской семьи охладели к Гарри после скандального интервью Опре Уинфри.

Пока принц не сможет воссоединиться с 23-месячным сыном Арчи и своей супругой Меган Маркл, которая беременна вторым ребенком.

Герцог Сассекский был вынужден находиться на карантине в коттедже Фрогмор в Виндзоре после прилета из США, где он живет в особняке Монтесито, Калифорния. Приезжим из Америки полагается самоизоляция в течение десяти дней, но им разрешают пойти на похороны из соображений сострадания.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Напомним, что Меган Маркл все же отдала дань покойному герцогу Эдинбургскому, отправив на его похороны великолепный венок с пурпурными цветками.