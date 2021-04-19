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Принц Гарри отложит свое возвращение в Лос-Анджелес, чтобы остаться на 95-летии своей бабушки

Принц Гарри отложит свое возвращение в Лос-Анджелес, чтобы остаться на 95-летии своей бабушки
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram Британская Королевская Семья

Принц Гарри планировал вернуться в Лос-Анджелес как можно скорее после похорон герцога Эдинбургского, но он решился остаться еще на несколько дней, чтобы поддержать свою бабушку Елизавету II на ее дне рождении 21 апреля - королеве Великобритании исполнится 95 лет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Говорится, что после проведения прощальной церемонии с принцем Филиппом, что принц Чарльз провел двухчасовые мирные переговоры со своими сыновьями - принцем Уильямом и Гарри на фоне разлада герцога Сассекского с королевской семьей. Напомним, что практически все члены королевской семьи охладели к Гарри после скандального интервью Опре Уинфри.

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Пока принц не сможет воссоединиться с 23-месячным сыном Арчи и своей супругой Меган Маркл, которая беременна вторым ребенком.

Герцог Сассекский был вынужден находиться на карантине в коттедже Фрогмор в Виндзоре после прилета из США, где он живет в особняке Монтесито, Калифорния. Приезжим из Америки полагается самоизоляция в течение десяти дней, но им разрешают пойти на похороны из соображений сострадания.

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Напомним, что Меган Маркл все же отдала дань покойному герцогу Эдинбургскому, отправив на его похороны великолепный венок с пурпурными цветками.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета II.
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Принц Гарри отложит свое возвращение в Лос-Анджелес, чтобы остаться на 95-летии своей бабушки
Принц Гарри отложит свое возвращение в Лос-Анджелес, чтобы остаться на 95-летии своей бабушки
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