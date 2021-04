Меган Маркл и принц Гарри танцуют у гроба принца Филиппа: Charlie Hebdo выпустил неоднозначную карикатуру

В пятницу, 9 апреля, Великобритания утратила самого старшего представителя британской королевской семьи - 99-летнего принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. Вечером, в тот же день, французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал крайне оскорбительную карикатуру на смерть герцога Эдинбургского, где также изображен его внук, принц Гарри в фашисткой форме, и Меган Маркл с бананами на поясе.

Рисунок был размещен на официальной странице издания в Twitter.

Карикатура разозлила пользователей, и они раскритиковали расистские образы, представленные на рисунке.

Пользователи отметили, что автор рисунка имеет явные расистские стереотипы. Судя по форме принца Гарри, то здесь идет отсылка к его нацисткой форме, которую он надевал на маскарадную вечеринку в 2005 году. С тех пор прошло много времени, а сам герцог не раз извинялся за неудачный образ.

Корреспондент Politics JOE UK Надин Бэтчелор-Хант написала в комментариях: "Если вы настолько не смешны и вам нужно обратится к расизму, чтобы пошутить, значит, вы уже провалились".

If you're that unfunny you have to turn to racism to make jokes then you're a failed project — Nadine Batchelor-Hunt (@nadinebh_) April 9, 2021

"Это действительно отвратительно. Wtf"

This is really disgusting. Wtf — S Bonnet Rude and racist are not the same (@sannetje_26) April 9, 2021

"Если не расист, то это все равно безвкусно..."

Si ce n’est raciste, C’est de mauvais goût en tout cas ... — Hetm (@hetm75) April 9, 2021

"Это не карикатура на монархию, а просто расистский рисунок. Я искал карикатуру, критикующую тот факт, что британцы должны платить за привилегированных (флаги) для сравнения, но на самом деле трудно найти"

That is not a caricature of the monarchy just a raciste drawing. I looked for a caricature that critisize the fact that the british people have to pay for the nobles (... etc too) for comparison but it’s actualy hard to find — dgarchou (@Fizee67) April 10, 2021

"Странно, что французы, сотрудничавшие с нацистами, никогда не упоминаются..."

Odd how the French who collaborated with the Nazis never get a mention... — A.I_Troglodyte 2021 (@IanMooney72) April 9, 2021

"Что ж, я думаю, это разозлило почти всех!"

Well I think this has pissed almost everybody off! pic.twitter.com/Rv8e2x58Eu — Owen Gibbs (@Garbotron) April 9, 2021

Напомним, что болезнь принца Филиппа в начале этого года не помешала принцу Гарри и Меган Маркл дать скандальное интервью, разоблачающие некоторые моменты из жизни монаршей семьи Британии.