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Провели вместе 73 года: какими были в молодости королева Елизавета II с мужем (фото)

Провели вместе 73 года: какими были в молодости королева Елизавета II с мужем (фото)
Обновлено 16:24 Сегодня Телеграф

В возрасте 99 лет ушел из жизни главный мужчина в жизни королевы Великобритании Елизаветы II - принц Филипп.

Будущие супруги познакомились еще в детстве. Поженились Елизавета и Филипп 20 ноября 1947 года и прожили вместе 73 года, которые были овеяны как счастливыми мгновениями, так и тяжелыми моментами для монархов.

Источник фото: Сплетник

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"Мы ведем себя так, как будто мы принадлежали друг другу в течение многих лет", - написала Элизабет в письме своим родителям вскоре после того, как они поженились.

Источник фото: ВВС

В свое время Филипп помог установить новый курс для монархии, отстаивая саму Британию, а также экологические проблемы, науку и технологии.

Спустя годы королева признала глубокое влияние Филиппа на нее, назвав его своей "силой и стойкостью" в речи, посвященной 50-летию их свадьбы в 1997 году.

Скорее всего, этого очень замкнутого принца будут помнить за его ранние попытки помочь модернизировать имидж королевской семьи во время великих перемен для Британии и мира, особенно в начале правления Елизаветы в 1952 году.

Филипп был первым членом королевской семьи, который дал телеинтервью. Он также участвовал в трансляции коронации королевы в 1953 году и в организации новаторского телевизионного документального фильма 1969 года о семье.

Принц Филипп за работой над одним из своих хобби - рисованием в кадре из документального телефильма "Королевская семья" 19 июня 1969 года

В интервью BBC Radio в 1965 году Филип признал, что упускает из виду такие вещи, как "просто возможность пойти в кино, или пойти в ночной клуб, или пойти в паб". Но он быстро осознал светлую сторону. "У меня есть много преимуществ, которые это компенсируют", - сказал он.

Источник фото: ВВС

Напомним, что в 2020 году Елизавета II и принц Филипп отметили 73-ю годовщину свадьбы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Королевская семья, Елизаветы II, Принц Филипп.
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