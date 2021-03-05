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Даже болезнь принца Филиппа не помеха: принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали просьбу перенести выход интервью с Опрой Уинфри

Даже болезнь принца Филиппа не помеха: принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали просьбу перенести выход интервью с Опрой Уинфри
Обновлено 20:33 Сегодня Телеграф Фото: twitter

4 марта 99-летний герцог Эдинбургский, который ранее госпитализировали, перенес операцию на сердце. В связи с этим королевская семья обратилась с просьбой к принцу Гарри и Меган Маркл перенести выход нашумевшего интервью с Опрой Уинфри. 

Однако пара решила, что болезнь герцога Эдинбургского не столь важный повод для переноса долгожданного интервью.

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Издание The Daily Mail пишет, что источник, близкий к супругам принцу Гарри и Меган Маркл, сообщил, что разговор с Уинфри выйдет тогда, когда и планировалось –а именно 7 марта на канале CBS Television Network.  В защиту герцогов Сассекских друг пары сообщил, что они никак не могут повлиять на дату выхода интервью в эфир. 

Стоит отметить, что тизеры, которые уже появились в сети, обещают, что разговор с Опрой Уинфри будет достаточно откровенной и острой. 

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Ранее, "Телеграф" писал, что Букингемский дворец уже отреагировал на новое интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон были просто поражены поведением Меган и Гарри, и отметили, что это "выходит за рамки".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принц Гарри, Королевская семья, Принц Филипп, Меган Маркл.
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