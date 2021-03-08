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Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме, призналась, что думала о самоубийстве и назвала пол будущего ребенка

Меган Маркл обвинила королевскую семью в расизме, призналась, что думала о самоубийстве и назвала пол будущего ребенка
Обновлено 07:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram Oprah

В воскресенье, 7 марта, на американском телеканале CBS в эфир вышло откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они дали известной телеведущей Опре Уинфри. Напомним, что супруги не откликнулись на просьбу британской королевской семьи перенести интервью на фоне болезни дедушки принца, 99-летнего герцога Эдинбурского.

Во время двухчасовой беседы Меган Маркл призналась, что во время первой беременности, принцем Арчи, она подумывала о самоубийстве, ведь в то время на нее постоянно давили и заставляли молчать. Невозможность высказаться и проговорить о своих чувствах загнали ее в депрессию, пишут "ФАКТЫ".

"Я больше не хотела жить… И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль… Я считала, что так будет лучше для всех", - сказала Меган.

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Кроме этого, герцогиня Сассекская вспомнила случай, когда один из членов королевской семьи (она не стала называть его имя) беспокоился о том, насколько темной будет кожа их ребенка. Из-за этого, по словам Маркл, ее сыну отказали в королевской титуле и соответствующей охране.

Также супруга принца Гарри прокомментировала инцидент, будто бы она довела Кейт Миддлтон до слез накануне своей свадьбы с герцогом Сассекским. По словам Меган, все было совсем наоборот, но позже Кейт извинилась перед Маркл: "Но надо отдать ей должное, она извинилась, она купила мне цветы и прислала записку с извинениями. Она сделала то же, что сделала бы и я, если бы знал, что причинил кому-то боль… Она хороший человек". Герцогиня Сассекская добавила, что и с королевой Елизаветой II у нее были довольно хорошие отношения. Однажды, во время их совместной поездки в Чешир, бабушка принца Гарри накрыла колени замерзшей Меган своим пледом.

Супруги добавили, что поженились они за три дня до официального бракосочетания в Виндзорском замке. Обмен клятвами произошел в присутствии архиепископа Кентерберийского. Гостей они не приглашали.

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Как передает Telegram-канал Mash,  принц Гарри признался, что перестал общаться со своим отцом принцем Чарльзом, но отношения с королевой у него по-прежнему теплые.

В дополнение, герцоги Сассекские раскрыли пол будущего ребенка - у Меган Маркл и принца Гарри родится девочка.

Напомним, что до интервью с Опрой Уинфри принц Гарри побеседовал с американским телеведущим шоу Джейсоном Корденом. В разговоре герцог Сассекский рассказал, что стало причиной его переезда с семьей в США и чем увлекается его полугодовалый сын Арчи.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Принц Гарри, Опра Уинфри, Королевская семья, Меган Маркл.
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