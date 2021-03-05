С кризисом помогут щенки: Елизавета II завела новых корги после госпитализации супруга

Королева Великобритании Елизавета II сейчас переживает не самые лучшие времена. Ее супруг, 99-летний герцог Эдинбургский был госпитализирован в одну из лондонских больниц, а позже прооперирован. Подлили масла также принц Гарри и Меган Маркл, дав откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри, которое должно выйти в свет в воскресенье, 7 марта.

Для того, чтобы справиться со стрессом, 94-летний монарх, у которого за эти годы было более 30 корги, очень рада появлению дополнительной компании в Виндзорском замке - недавно Елизавета II завела двух очаровательных щенков любимой породы, пишет The Sun.

"Королева в восторге. Немыслимо, чтобы у королевы не было корги. Это как в лондонском Тауэре, где нет ворон. Они пробыли в замке всего пару недель, но, как говорят, они очаровательны. Оба приносят в замок много шума и энергии, пока Филип находится в больнице", - сообщил инсайдер.

Отмечается, что щенки были подарком. Им дали имена, но они не разглашаются, так же как пол и возраст корги.

Напомним, что у Ее Величества оставалась только одна собака - дорги (помесь таксы и корги - ред.) по кличке Кэнди после того, как в ноябре прошлого года умер дорги по кличке Вулкан.