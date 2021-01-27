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"Она от души смеется": биограф рассказала о настоящем характере Елизаветы II

"Она от души смеется": биограф рассказала о настоящем характере Елизаветы II
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф Фото: instagram The Royal Family

Королева Елизавета известна своим стоическим характером, но у монаршей особы есть также и неожиданная сторона. Королевский биограф Салли Беделл Смит, автор книги "Королева Елизавета: Жизнь современного монарха" рассказывает, что Елизавета II не всегда такая серьезная.

По словам биографа, королева "намного живее в частной жизни, чем то, что видит публика", пишет издание People.

"Вы можете слышать ее смех в этом большом доме (имеется в виду Сандрингемский дворец в Норфолке - ред.). Она смеется от души!", - рассказывает Смит.

 
 
 
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В тоже время Ее Высочество может посмеяться над собой и окружающими. Вскоре после свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году по телевидению показывали повторную церемонию, на которой присутствовал монарх. Заметив себя на экране, королева сказала: "О, вот и лицо моей мисс Пигги", имея в виду персонажа юмористической программы "Маппет-шоу".

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А вот когда королева хочет расслабиться, она обращается к своим любимым питомцам. Так, 94-летняя королева приглядывала за покойным дорги Вулканом (помесь корги и таксы - ред.), Кэнди и пони Фелл.

 
 
 
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Напомним, что недавно у Елизаветы II умерла двоюродная сестра - леди Мэри Колман, которой на момент смерти было 88 лет.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Королевская семья, Елизавета II.
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