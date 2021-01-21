Скачать
Четверг, 21.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Крым отстает от цивилизации и превращается в "заповедник русского мира", - Борис Бабин
Крым отстает от цивилизации и превращается в "заповедник русского мира", - Борис Бабин
Отрезанной головой разбил несколько машин: всплыли неожиданные детали двойного убийства в Одессе
Отрезанной головой разбил несколько машин: всплыли неожиданные детали двойного убийства в Одессе
Донбасс силой не возьмешь: Кравчук оценил возможности Украины
Донбасс силой не возьмешь: Кравчук оценил возможности Украины
В Саудовской Аравии команда забивает только ударами через себя (видео)
В Саудовской Аравии команда забивает только ударами через себя (видео)

Елизавета II отправила личное письмо Джо Байдену: что говорится в сообщении

Елизавета II отправила личное письмо Джо Байдену: что говорится в сообщении
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф

В среду, 20 января, состоялась инаугурация 46-го президента США. Своей первой речью в новом статусе Джо Байден побил рекорд 70-летней давности, когда употребил слово "демократия" 11 раз. Нового главу государства поздравили многие мировые лидеры, а бывший президент Дональд Трамп даже оставил в Белом доме некую записку своему преемнику. Не обошла стороной историческое событие и королева Великобритании Елизавета II.

Как сообщает Express, ссылаясь на сообщение Букингемского дворца, Ее Высочество направила личное сообщение Джо Байдену в преддверии его инаугурации.

Подробности послания не разглашаются, но вполне вероятно, что Елизавета направила свои добрые пожелания новому главнокомандующему США.

Королева будет в ярости: Меган Маркл обвиняют в "продаже" королевского имени

Интересно, что за все 68 лет правления королевы в США сменилось 14 американских президентов - от Гарри Трумэна до Байдена.

Ее Величество неоднократно встречалась с Байденом, поскольку он был вице-президентом Барака Обамы в течение восьми лет с 2008 по 2016 год. Байден и его супруга Джилл также лично знакомы с принцем Гарри - их первая встреча состоялась в 2013 году во время его королевского турне по США.

джилл байден и принц гарри

На фото - Первая леди США Джилл Байден и принц Гарри

А тем временем в социальных сетях гадают, что же такого мог написать Дональд Трамп Байдену в своем "прощальном письме".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 300

Все по теме:

Королевская семья, Елизавета II, Джо Байден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
02 Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
03 Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)
04 "Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
05 Зеленскому жалко друзей: в сети метко пошутили о назначении Скичко главой Черкасской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Перестала впадать в море: в оккупированном Крыму пересохла самая длинная река
Перестала впадать в море: в оккупированном Крыму пересохла самая длинная река
Кома, провалы в памяти, болезни: друг Кернеса откровенно рассказал про последние месяцы до его смерти
Кома, провалы в памяти, болезни: друг Кернеса откровенно рассказал про последние месяцы до его смерти
Потепление и дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные 22-24 января
Потепление и дожди: синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные 22-24 января
Елизавета II отправила личное письмо Джо Байдену: что говорится в сообщении
Елизавета II отправила личное письмо Джо Байдену: что говорится в сообщении
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь