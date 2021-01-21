Что Трамп написал Байдену в прощальном письме: самые смешные версии сети

46-й президент США Джо Байден, принявший присягу 20 января, рассказал, что его предшественник Дональд Трамп оставил ему "очень щедрое письмо" перед тем, как покинуть Белый дом. Правда, он не сообщил, что именно написал в послании Трамп.

Также послания были оставлены вице-президентом и первой леди своим последователям.

В сети уже начали активно обсуждать "напутственное письмо" Трампа и выдвигать версии что же такого написал экс-глава Белого дома.

Пользователи предполагают, что Трамп якобы написал Байдену не самое приятное послание.

“Джо, ты знаешь, что я победил”, – говорится в записке, подлинность которой не подтверждена.

Напомним, бывший президент Дональд Трамп на инаугурацию преемника Джо Байдена не пришел, тем самым нарушил многолетнюю традицию. В последний раз уходящий президент пропустил инаугурацию в 1869 году. Перед тем как покинуть Белый дом, Трамп выступил с прощальной речью и сказал, что "все только начинается".