Трамп не смог уйти, не попрощавшись: Байден рассказал про "очень щедрое" письмо

Президент Джо Байден заявил в день своей инаугурации, что бывший президент Дональд Трамп оставил ему "очень щедрое письмо" перед тем, как покинуть Белый дом.

Об этом сообщает CNN.

Он подчеркнул, что не будет рассказывать о содержании письма, пока не поговорит с Трампом.

"Президент написал очень щедрое письмо. Поскольку это было личное, я не буду говорить об этом, пока не поговорю с ним, но это было щедро", - сказал Байден журналистам.

По традиции уходящие президенты США оставляют преемнику на столе в Овальном кабинете Белого дома письмо с пожеланиями или напутствиями.

Трамп перед отъездом из Белого дома также оставил преемнику письмо. Позже в ходе последней церемонии в качестве главы государства Трамп пожелал новой администрации удачи, но при этом - не упоминал лично Байдена.

Как сообщалось, 21 января Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США.