Все еще только начинается: Трамп подготовил прощальную речь

19 января президент США Дональд Трамп выступит с прощальной речью перед нацией в свой последний день на этом посту.

Выдержки из его речи обнародованы Белым домом, пишет NYPost.

В своей речи Трамп расскажет, что самой большой опасностью для США является "потеря уверенности в нашем национальном величии".

"Мы являемся, и всегда должны быть, страной надежды, света и славы для всего мира", - скажет Трамп.

Среди наибольших достижений на посту президента США, он назовет мирные соглашения на ближнем востоке и экономический рост.

"Мы возродили наши союзы и сплотили народы мира, чтобы противостоять Китаю, как никогда раньше", - отметит он.

Помимо того, он опять осудит нападение на Капитолий и признает, что Джо Байден сменит его на президентском посту в среду.

Однако несмотря на это, он скажет, что "движение, которое мы начали, только начинается".

Стоит добавить, что вице-президент Майк Пенс на прощальную речь Трампа не придет, о чем написал в Твиттер корреспондент The Washington Post Джош Доуси.

VP Pence is not expected to attend President Trump's sendoff at Joint Air Force Base Andrews tomorrow morning, per White House officials. He is attending the inauguration later in the day, and aides say it would be logistically challenging for the vice president to do both.

— Josh Dawsey (@jdawsey1) January 19, 2021