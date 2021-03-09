"Гарри нажал на "ядерную кнопку": как Елизавета II отреагировала на интервью внука и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри проигнорировали просьбу британской королевской семьи перенести интервью на фоне болезни 99-летнего принца Филиппа. Поэтому 7 марта на американском телеканале CBS в эфир вышло видео с откровенным разговором между герцогами Сассекскими и телеведущей Опрой Уинфри.

Как отмечает британское издание Daily Mail, Букингемский дворец был "в ужасе" во время двухчасового спецвыпуска на американском телевидении. Королева Великобритании Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям провели переговоры о том, как отреагировать на серию обвинений, выдвинутых Гарри и его женой Меган.

В связи с ростом давления после заявлений пары, инсайдеры описывают состояние представителей королевской семьи, как "сильно шоковое и печальное" из-за того, что принц Гарри нажал на "ядерную кнопку". Предполагается, что Букингемский дворец подготовил заявление, в котором подчеркивается любовь королевской семьи к паре в попытке избежать дальнейшего роста напряженности.

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Напомним, что супруги обнародовали масштабы своего разлада с королевой и другими высокопоставленными членами королевской семьи: они обвинили неназванного члена королевской семьи в расизме, Гарри рассказал о прекращении общения со своим отцом принцем Чарльзом, а Меган обвинила свою невестку, Кейт Миддлтон в том, что она заставила ее плакать перед собственной свадьбой.

Добавим, что Меган Маркл беременна вторым ребенком от принца Гарри. В скандальном интервью пара объявила, что они ждут девочку.

19 февраля этого года стало известно, что герцоги Сассекские окончательно сложили с себя королевские обязанности.