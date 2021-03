Социальный юмор: Twitter наводнили мемы после взрывного интервью Меган Маркл с Опрой (фото, видео)

В воскресенье, 7 марта, на американском телевидении вышел эфир с интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое они любезно предоставили телеведущей Опре Уинфри.

В разговоре пара сделала несколько ошеломляющих откровений, таких как дискуссии в королевской семье о цвете кожи их будущего сына, потере королевской защиты и давление, которое привело герцогиню к мыслям о самоубийстве.

Интервью вызвало бурю эмоций в социальных сетях, и многие пользователи Twitter выразили шок, трепет, отвращение и уважение в форме мемов и шуток.

Oprah just woke up one day and was like "you know what, I'm bored. Lemme take down the British monarchy" — George M Johnson (@IamGMJohnson) March 8, 2021

Однажды Опра проснулась и сказала: "Знаете что, мне скучно. Дайте мне свергнуть британскую монархию".

1 фото - "Вот как выглядит Арчи"

2 фото - "Вот как Арчи видит королевская семья"

THEY WERE COMING FOR BABY ARCHIE SKIN COLOR IN THE PALACE??? #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/wBeXeqBrxq — Lexi (@lexiashton5) March 8, 2021

royal family worried about what archie’s skin would look like, meanwhile they let philip roam around looking like he died 37 years ago#MeghanAndHarry #MeghanandHarryonOprah pic.twitter.com/WXbgvtWeu9 — bobby. (@bawbbyshere) March 8, 2021

"королевская семья беспокоилась о том, как будет выглядеть цвет кожи Арчи, в то время как они разрешили Филиппу ходить так, будто он умер 37 лет назад"

Harry and Meghan making sure the monarchy ends with the Queen #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/mevN1B3U59 — Christelle (@thesussexstan) March 8, 2021

"Гарри и Меган убеждены, что монархия закончится на королеве"

"Члены королевской семьи отвели принца Гарри от финансов. Принцесса Диана:..."

*The Royals cut off Prince Harry off financially* Princess Diana: #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/coSt4h5iVv — Siobhain (@summer0001) March 8, 2021

"PR-команда королевской семьи прямо сейчас"

The royal family PR team right now#HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/3N8gBOtqmK — Agirlhasnoname (@Rheamada1) March 8, 2021

"Я надеюсь, что Меган и Гарри назовут свою дочь Дианой, чтобы я могла наблюдать за крахом монархии в режиме реального времени"

i hope meghan and harry name their daughter diana so i can watch the monarchy collapse in real time #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/ZSvmxmatKn — morgan (@swiftsmadchen) March 8, 2021

"Сценаристы и продюсеры The Crown (сериал "Корона" - ред.) смотрят это интервью как"

Writers and producers of The Crown watching this interview like #HarryandMeghanonOprah pic.twitter.com/yvCgQpVlFx — Steve Gaizick (@Stever_Nation) March 8, 2021

"Сценаристы The Crown, зная, что 5-й сезон написал сам себя"

The writers of the Crown knowing that Season 5 just wrote itself#HarryandMeghanonOprah #OprahMeghanHarry #OprahHarryMeghan pic.twitter.com/g16gacoHtO — Candace Blessed (@blessedcandace) March 8, 2021

"Никто:

Сценаристы Crown во время интервью:"

"Продюсер "Короны" сейчас на пути к переговорам с Меган Маркл и Гарри"

#OprahMeghanHarry

The Producer of the crown on their way to negotiate with Meghan Markle and Harry now pic.twitter.com/ujN14Msh2f — Tierney & starboy (@babyface2000ad) March 8, 2021

"Бог: Я не уверен, сколько еще я смогу спасать королеву после этого"

I'm not sure how much longer I can save the Queen after this. #HarryandMeghanonOprah — God (@TheTweetOfGod) March 8, 2021

Добавим, что причиной такого откровения герцогов Сассекских стало желание Меган Маркл "вернуть себе голос". Для интервью американская телеведущая специально прилетела в Калифорнию на частном самолете и провела в особняке Меган и Гарри пару дней.