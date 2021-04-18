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СМИ рассекретили венок Меган Маркл, который был прислан на похороны принца Филиппа (фото)

СМИ рассекретили венок Меган Маркл, который был прислан на похороны принца Филиппа (фото)
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф

В субботу, 17 апреля, состоялась церемония прощания с принцем Филиппом, супругом королевы Великобритании Елизаветы II. На похоронах герцога Эдинбургского присутствовали 30 членов королевской семьи, и даже принц Гарри, который нанес вред репутации Букингемского дворца.

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Беременная Меган Маркл, которая не смогла прилететь на церемонию по совету врача и смотрела трансляцию похорон у себя дома в Монтесито, все же частично приняла участие в процессии. Как сообщает Hello!, герцогиня Сассекская отдала дань уважения принцу Филиппу, прислав на его похороны красочный венок, украшенный фиолетовыми цветками.

Пурпурный венок Меган и Гарри (второй справа) был изображен в часовне Святого Георгия. Источник фото: Hello!

Венок, который сопровождался запиской герцогини, был составлен из множества ярко-фиолетовых и синих цветов, каждый из которых был тщательно отобран. Дизайн был разработан и изготовлен вручную Уиллоу Кроссли, флористом из Котсуолда, известным своими деревенскими композициями.

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Разнообразие местных цветов, некоторые из которых были собраны в саду дизайнера, было выбрано из-за их особой значимости. Принц Гарри и Меган попросили включить в него Acanthus mollis, или Акант мягкий, национальный цветок Греции, откуда родом герцог, и Erýngium, или Синеголовник, представляющий королевскую морскую пехоту.

В венке также были добавлены колокольчик, символизирующий благодарность и вечную любовь, розмарин, символизирующий память, лаванда, символизирующая преданность, и розы в честь июня, месяца рождения Филиппа.

 
 
 
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Напомним, что скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп 9 апреля.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 137

Все по теме:

Цветы, Принц Гарри, Похороны, Королевская семья, Принц Филипп, Меган Маркл.
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