В субботу, 17 апреля, состоялась церемония прощания с принцем Филиппом, супругом королевы Великобритании Елизаветы II. На похоронах герцога Эдинбургского присутствовали 30 членов королевской семьи, и даже принц Гарри, который нанес вред репутации Букингемского дворца.

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри танцуют у гроба принца Филиппа: Charlie Hebdo выпустил неоднозначную карикатуру

Беременная Меган Маркл, которая не смогла прилететь на церемонию по совету врача и смотрела трансляцию похорон у себя дома в Монтесито, все же частично приняла участие в процессии. Как сообщает Hello!, герцогиня Сассекская отдала дань уважения принцу Филиппу, прислав на его похороны красочный венок, украшенный фиолетовыми цветками.

Пурпурный венок Меган и Гарри (второй справа) был изображен в часовне Святого Георгия. Источник фото: Hello!

Венок, который сопровождался запиской герцогини, был составлен из множества ярко-фиолетовых и синих цветов, каждый из которых был тщательно отобран. Дизайн был разработан и изготовлен вручную Уиллоу Кроссли, флористом из Котсуолда, известным своими деревенскими композициями.

Разнообразие местных цветов, некоторые из которых были собраны в саду дизайнера, было выбрано из-за их особой значимости. Принц Гарри и Меган попросили включить в него Acanthus mollis, или Акант мягкий, национальный цветок Греции, откуда родом герцог, и Erýngium, или Синеголовник, представляющий королевскую морскую пехоту.

В венке также были добавлены колокольчик, символизирующий благодарность и вечную любовь, розмарин, символизирующий память, лаванда, символизирующая преданность, и розы в честь июня, месяца рождения Филиппа.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily)

Напомним, что скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп 9 апреля.