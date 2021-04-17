С достоинством даже в горе: Елизавета II простилась с мужем в полном одиночестве (фото)

17 апреля в Виндзорском замке состоялась церемония прощания с мужем королевы Великобритании Елизаветы II - принцем Филиппом, которого не стало 9 апреля.

Так, как похороны совпали со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, и карантинным правилам Covid-19, королеве пришлось справляться с горем самостоятельно. Елизавета II была отдалена от своей семьи: к часовне приехала отдельно, в церве сидела также отдаленно. Единственной, кто был рядом с монархом - это ее фрейлина, леди Сьюзан Хасси - пятая и младшая дочь графа Джеффри Уолдегрейва.

Для похорон Елизавета II надела черный траурный образ. Выглядела она очень печальной. 94-летняя королева безмолвно и с достоинством наблюдала, как ее супруг был похоронен.

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На снимках, сделанных папарацци, видно, как она вытирала слезы, подъезжая к часовне.

Ранее, "Телеграф" писал, что королева Елизавета II никому не доверила выбор похоронных венков для гроба супруга. Монарх отдала предпочтение букету из цветов белого цвета.