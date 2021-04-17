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Королева Елизавета II тронула жестом на похоронах мужа

Королева Елизавета II тронула жестом на похоронах мужа
Обновлено 17:52 Сегодня Телеграф Фото: instagram

17 апреля прошла церемония прощания с 99-летним принцем Филиппом, которого не стало 9 апреля 2021 года.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II хотел, чтобы его похороны не были государственными, а частными, только для семьи. Церемония прощания происходит в часовне Святого Георгия. 

На богослужении присутствуют все члены королевской семьи, приехал даже из США принц Гарри. Дети принца и королевы следовали за катафалком, на котором везли герцога. Супруга принца Филиппа – королева Елизавета II отдельно подъехала к часовне автомобилем.

Стоит отметить, что королева лично выбирала похоронные венки, которые украсили гроб принца Филиппа. Елизавета II отдала предпочтение букету из цветов белого цвета — роз, лилий и жасмина, который разместили на личном штандарте принца рядом с его мечом и фуражкой ВМФ.

Также, отметим, что это первое появление королевы Елизаветы II на публике после смерти принца Филиппа. 

 
 
 
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Публикация от Royal Family (@royal_family_history)

 
 
 
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Публикация от Kate Middleton (@catherine_mountbatten_windsor)

Ранее, "Телеграф" писал, что королевская семья Великобритании опубликовала семейные архивные фотографии принца Филиппа. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Похороны, Королевская семья, Принц Филипп.
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