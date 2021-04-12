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Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл

Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл
09:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Принц Гарри был замечен в аэропорту Хитроу в Лондоне в воскресенье, 11 апреля. Видимо герцог Сассекский прибыл на родину, чтобы почтить память своего дедушки, принца Филиппа, который скончался 9 апреля 2021 года.

Стоит отметить, что Гарри не был в Великобритании более чем год. 

Внуку Елизаветы II придется провести 10-дневный карантин, который он проведет в коттедже Ноттингем, где ранее жил со своей супругой Меган Маркл, которая кстати не прилетела.

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Источники, близкие к паре, сказали, что 39-летняя Меган хотела присоединиться к своему мужу, но врач посоветовал ей не путешествовать, ведь она находится на большом сроке беременности. Ну или ей стыдно за ее высказывания на интервью с Опрой Уинфри, вскоре после которых и скончался герцог Эдинбурский. 

Напомним, что похороны герцога состоятся в субботу, 17 апреля. Они будут частными и ограниченными для публики, однако церемония прощания будет транслироваться по телевидению.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принц Гарри, Похороны, Королевская семья, Принц Филипп.
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