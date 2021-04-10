В Букингемском дворце назвали дату похорон принца Филиппа

В Букингемском дворце сообщили, что прощание с принцем Филиппом состоится в следующую субботу, 17 апреля.

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что церемония прощания начнется в 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Кроме носильщиков гробов и епископа на церемонии будут присутствовать 30 человек. Такие ограничение предприняты из-за карантинных ограничений.

Указывается, что принц Гарри тоже прилетит на похороны из США. Меган Маркл на церемонии присутствовать не сможет из-за "медицинских показаний".

Вплоть до дня похорон в Великобритании объявлен национальный траур.

Как сообщалось ранее, принц Филипп скончался 9 апреля. Этому предшествовало долгое нахождение в больнице, где ему сделали операцию на сердце.

10 июня ему должно было исполниться 100 лет.