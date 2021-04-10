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Орудийные салюты сотрясают Лондон: как в Великобритании чтят память принца Филиппа (видео)

Орудийные салюты сотрясают Лондон: как в Великобритании чтят память принца Филиппа (видео)
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф

В Великобритании проходят мероприятия в память принце Филиппе, герцоге Эддинбургском, скончавшегося в пятницу, 9 апреля. Мужа королевы Елизаветы II проводили в последний путь орудийными салютами во многих городах королевства.

О торжествах, в память о 99-летнем супруге королевы рассказал telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". По словам авторов сообщения, артиллерии лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже произвела 41 холостой залп, по одному в минуту.

"Такое же количество выстрелов было произведено из пушек, установленных в замках в столицах остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Эдинбурга, Кардифа, Белфаста", отмечают авторы канала.

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Залпы из пушек прошли не только в городах, но также и на военных базах и кораблях британского флота.

Кроме того, весь день жители Лондона несут цветы к Букингемскому дворцу в знак скорби о кончине принца.

Напомним, "Телеграф" вспомнил ряд провокационных заявлений принца, которые вряд-ли простили бы современному западному политику.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Память, Великоритания, Принц Филлип.
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