В Великобритании проходят мероприятия в память принце Филиппе, герцоге Эддинбургском, скончавшегося в пятницу, 9 апреля. Мужа королевы Елизаветы II проводили в последний путь орудийными салютами во многих городах королевства.

О торжествах, в память о 99-летнем супруге королевы рассказал telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". По словам авторов сообщения, артиллерии лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже произвела 41 холостой залп, по одному в минуту.

"Такое же количество выстрелов было произведено из пушек, установленных в замках в столицах остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Эдинбурга, Кардифа, Белфаста", отмечают авторы канала.

Залпы из пушек прошли не только в городах, но также и на военных базах и кораблях британского флота.

Кроме того, весь день жители Лондона несут цветы к Букингемскому дворцу в знак скорби о кончине принца.

Напомним, "Телеграф" вспомнил ряд провокационных заявлений принца, которые вряд-ли простили бы современному западному политику.