В Букингемском дворце припомнили слова Елизаветы II, адресованные мужу

В пятницу, 9 апреля, британских поданных и весь мир ошеломила грустная новость - не дожив буквально два месяца до своего 100-го юбилея скончался главный мужчина в жизни королевы Елизаветы II - принц Филипп, герцог Эдинбургский. Пара прожила в браке 73 года и за это время королевская чета обзавелась 4 детьми, 8 внуками и 10 правнуками.

На личной странице Букингемского дворца появился пост, в котором закреплена цитата Ее Высочества за ноябрь 1997 год, когда супруги праздновали золотую свадьбу в Банкетинг-хаус, Лондон.

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"Попросту говоря, он был моей силой и оставался ею для меня все эти годы, и я, как и вся его семья, и эта страна и многие другие государства в долгу перед ним больше, чем он когда-либо признал бы, или мы когда-либо узнаем", - проголосила тогда Елизавета II.

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В тексте отмечается, что снимок пожилых супругов был сделан в 2016 году американским фотографом Энни Лейбовиц, которая специализируется на портретах знаменитостей.

Ранее "Телеграф" сделал подборку фото, на которых Елизавета II и принц Филипп выглядят еще юными.