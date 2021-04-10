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"Вы же женщина, я не ошибаюсь?" Самые неполиткорректные речи принц Филиппа

"Вы же женщина, я не ошибаюсь?" Самые неполиткорректные речи принц Филиппа
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram theroyalfamily

9 апреля 2021 года на 100 году жизни ушел в мир иной супруг королевы Великобритании Елизаветы II - принц Филипп.

Герцог Эдинбургский отстаивал дела, которые захватывали его воображение: помогал основать Королевскую инженерную академию, которая продвигает инженерное мастерство и образование; был первым президентом Всемирного фонда дикой природы; продвигал использование английского языка за пределами Великобритании в годы после распада Британской империи. Более того, принц сделал работу королевских поместий более эффективной.

Даже после того, как дети Елизаветы и Филиппа взяли на себя официальные обязанности - герцог оставался одним из самых активных членов королевской семьи. Только в 2017 году, когда принцу Филиппу было уже 96 лет, он отошел от дел. Однако он был человеком очень прямолинейным, а иногда делал комментарии, которые считались расистскими или бесчувственными, что привлекало нежелательное внимание к королевской семье.

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"Телеграф" решил вспомнить самые неоднозначные речи принца Филиппа, которые он не смущался высказывать кому бы то ни было.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как принц Филипп молодым гостил в Киеве и ел украинский борщ с пампушками.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Цитаты, Высказывания, Принц Филипп.
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