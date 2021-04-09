Критиковал метро и вкушал борщ с "горiлкой": как принц Филипп в молодости гостил в Киеве (фото)

Утром пятницы, 9 апреля, стало известно, что умер муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп.

В СМИ напомнили, как в 1973 году он посещал Киев, чтобы увидеть, как его дочь - принцесса Анна - будет представлять Британию в европейском первенстве по конному спорту.

Воспоминаниями поделился председатель Киевского горисполкома 1968-1979 годов Владимир Гусев, пишут Факты.

Гусев рассказал, что тогда принц Филипп прилетел в Киев за штурвалом личного самолета.

"Встречая герцога Эдинбургского в аэропорту "Борисполь", я увидел перед собой энергичного, худощавого, элегантно одетого мужчину. На нем был темно-серый костюм по последней моде. Высокий гость непринужденно сказал: "Меня в Англии зовут веселым Филиппом...". И это соответствовало действительности: он был очень улыбчивым человеком", - сказал он.

По его словам, принц был восхищен видами Киева, который он рассматривал и изучал с борта своего самолета, но критиковал систему метро. Принц Филипп уверял, что вместо того, чтобы вести "подземку" через весь город, стоило бы остановиться на кольцевом варианте.

Принц также критиковал украинский режим питания, но несмотря на это в Киеве он питался, как украинец. Он особенно оценил украинский борщ с пампушками и котлеты по-киевски, а во время трапезы выпивал рюмку "горiлки з перцем".

Также Гусев вспомнил, как во время гонок принцесса Анна упала с лошади и реакцию ее отца. Тогда ей предстояло преодолеть очень сложное препятствие - траншею, перед которой расположили преграду из бревен.

После падения дочери, принц остался абсолютно невозмутимым.

"Принц Филипп внешне был абсолютно спокоен. Я сказал: "Ваша дочь упала". И услышал невозмутимое: "Она не первый раз падает", - рассказал Гусев.

Как сообщалось ранее, принц Филипп в марте перенес операцию на сердце. 16 марта герцог Эдинбургский вернулся домой после самой длительной госпитализации, которая была в его жизни.