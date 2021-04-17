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Букингемский дворец поделился ранее неопубликованными фото принца Филиппа из личной жизни

Букингемский дворец поделился ранее неопубликованными фото принца Филиппа из личной жизни
Обновлено 10:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram theroyalfamily

Королевская семья Великобритании обнародует архивные фотографии принца Филиппа, который ушел в мир иной утром 9 апреля.

Ранее эти семейные снимки не были предоставлены публике, но после смерти герцога Эдинбургского Букингемский дворец решил таким образом почтит память главного мужчины в жизни королевы Великобритании Елизаветы II. Архивные фото с детьми королевской пары, их внуками и правнуками появились на официальной странице в Инстаграме The Royal Family.

 
 
 
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Принц Филипп с дочерью Анной

В преддверии похорон принца Филиппа в Букингемском дворце показали трогательные фото

 
 
 
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Герцог Эдинбургский был страстным защитником дикой природы и окружающей среды. Он принимал участие во многих мероприятиях по сохранению экологии на протяжении всей своей жизни, от создания союза между религиозными лидерами и защитниками природы до путешествий по южной части Тихого океана и Антарктиды для выявления местных морских птиц.

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В 1988 году в качестве президента Всемирного фонда дикой природы принц Филипп поддержал усилия природоохранной группы в Мексике по защите бабочки-монарха, поскольку коммерческая вырубка леса представляют серьезную угрозу для выживания этого вида. Его Королевское Высочество изображено здесь, наблюдая за миграцией бабочки.

 
 
 
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Принц Филипп с принцем Джорджем - старшим сыном принца Уильяма

 
 
 
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Фото было сделано Кейт Миддлтон в 2018 году в замке Балморал. На нем Елизавета II и принц Филипп запечатлены с семью правнуками: детьми принца Уильяма и Кейт - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой, дочерями Питера Филипса (сына принцессы Анны) Саванной и Айлой, которая держит на руках свою кузину Лену, а рядом стоит Миа - это дети Зары Тиндолл, дочери принцессы Анны.

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Члены королевской семьи поделились фотографиями герцога Эдинбургского, помня его как отца, деда и прадеда.

 
 
 
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Прочный брак королевы и герцога позволил им поддерживать друг друга на протяжении многих лет. О помолвке лейтенанта Филипа Маунтбеттена и принцессы Елизаветы было объявлено в июле 1947 года, а свадьба состоялась в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года.

В 2017 году королева и герцог стали первой парой в королевской семье, отметившей свою платиновую годовщину свадьбы.

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Фотография сделана на вершине холма Койлс-де-Мюик, Шотландия, в 2003 году

Напомним, что ближе к похорон Букингемский дворец опубликовал совместный портрет принца Филиппа и Елизаветы II, который был сделан американским фотографом Энни Лейбовиц в 2016 году.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Королевская семья, Елизавета II, Принц Филипп.
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