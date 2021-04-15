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В преддверии похорон принца Филиппа в Букингемском дворце показали трогательные фото

В преддверии похорон принца Филиппа в Букингемском дворце показали трогательные фото
18:51 Сегодня Телеграф Фото: facebook The Royal Family

Утром 15 апреля принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуолльская осмотрели сотни, если не тысячи букетов и открыток, оставленных скорбящими британцами у ворот Букингемского дворца в честь герцога Эдинбургского.

Позже цветы были перенесены к мемориалу в сады Мальборо-хаус. Напомним, что принц Филип скончался в пятницу, 9 апреля, не дожив двух месяцев до своего 100-летия.

72-летний Чарльз и Камилла были чрезвычайно тронуты количеством цветов, записок и детских рисунков в память о принце Филиппе.

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Британцев попросили не возлагать цветы, чтобы предотвратить любое возможное нарушение норм безопасности при пандемии, а вместо этого попросили рассмотреть вопрос о пожертвовании благотворительной организации, которую они поддерживают, или той, которую представляет Филипп, но многие все же решили оставить букеты.

Ранее в сети разгорелся скандал, когда французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал неоднозначную карикатуру на смерть принца Филиппа.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Королевская семья, Принц Чарльз, Принц Филипп.
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