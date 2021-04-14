"Мой папа был очень особенным человеком": принц Чарльз поделился воспоминаниями о принце Филиппе

Весь мир до сих пор отходит от шокирующей новости о смерти мужа королевы Елизаветы II 99-летнего принца Филиппа, которого не стало 9 апреля 2021 года. А что уж говорить о семье.

Сын Елизаветы и Филиппа принц Чарльз на странице Клеренс-хаус в Инстаграм поделился архивными снимками со своим отцом и рассказал немного о нем.

Герцог Уэльский отметил, что его отец был особенным человеком. За последние 70 лет принц Филипп оказал самое выдающееся, преданное служение Королеве, своей семье и стране, а также и всему Содружеству. На протяжении всей своей жизни герцог Эдинбургский был связан со многими организациями, помогал в области научных и технологических исследований и разработок, заботился о благополучии молодежи, о качестве образования, охраны природы и поощрял спорт.

К посту был прикреплен ролик из снимков, на которых покойный принц Филипп представал в различных ролях: как муж, как отец, так и во время исполнения других своих обязанностей в разные годы своей жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Напомним, что похороны принца Филиппа состоятся в субботу, 17 апреля.

Ранее, "Телеграф" писал, что почить память принца Эдинбургского прилетел из США его внук, принц Гарри. Однако он не намерен надолго оставаться в Великобритании.