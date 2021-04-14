Принц Гарри не планирует задерживаться в Великобритании

9 апреля 2021 года не стало супруга королевы Великобритании Елизаветы II - принца Филиппа. Герцог Эдинбургский не дожил до своего 100-летия всего 2 месяца.

Даже несмотря на конфликт, который возник между Меган Маркл и королевской семьей, принц Гарри все же прилетел, чтобы поддержать своих родственников. 11 апреля он уже прилетел в Лондон.

Однако задерживаться на родине принц не планирует. Вскоре после похорон дедушки, которые состоятся 17 апреля, герцог Сассекский улетит назад в США к своей беременной супруге Меган Маркл, которую он не хочет оставлять надолго.

Об этом сообщает издание Page Six.

Сейчас внук Елизаветы II находится на 10-дневном карантине, который он проведит в коттедже Ноттингем, где ранее жил со своей супругой.

Напомним, что принц Гарри не был в Великобритании более чем год.

Ранее, "Телеграф" писал, что стало известно, что после смерти королевы Елизаветы II тело принца Филиппа перезахоронят.