Принца Филиппа будут хоронить дважды

9 апреля 2021 года мир ошарашила новость о кончине супруга королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского, принца Филиппа. В Букингемском дворце сообщили, что прощание с герцогом состоится в субботу, 17 апреля. Гроб принца будет помещен в Королевское хранилище в часовне Святого Георгия.

Однако это будет не единственное захоронение, которое ждет покойного принца Филлипа.

Издание Mirror сообщает, что после того, как из жизни уйдет королева Елизавета II, тело ее мужа будет перезахоронено. Королевская чета будет покоиться вместе в мемориальной часовне Георга VI.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри вернулся в Великобританию на похороны своего дедушки принца Филиппа, однако без супруги Меган Маркл.