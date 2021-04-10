Принц Чарльз впервые после потери отца появился на людях (видео)

Принц Уэльский Чарльз выступил с обращением к британцам после смерти своего отца принца Филиппа.

Его обращение обнародовано в Инстаграм королевской семьи.

"Я хочу сказать, что мой отец, я предполагаю, в течение последних 70 лет замечательно и предано служил Королеве, моей семье и стране и всему Содружеству. И как вы можете предположить, моя семья и я чрезвычайно скорбим. Он был очень любимым и ценимым человеком. И отдельно от всего я могу лишь представить, как бы глубоко он был бы тронут числом других людей здесь и по всему миру и Содружеству, которые тоже, я думаю, разделяют нашу потерю и скорбь. Мой дорогой отец был особым человеком, которого, я полагаю, впечатлила бы реакция и трогательные вещи, которые были сказаны о нем. И с этой точки зрения, мы, моя семья, глубоко благодарны за все это. Это поддержит нас после этой особой потери и в это особо печальное время. Спасибо", - сказал принц Чарльз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Как сообщалось ранее, принц Филипп в марте перенес операцию на сердце.

Церемония прощания с ним состоится в следующую субботу, 17 апреля.