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Суббота, 10.04.2021
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Принц Чарльз впервые после потери отца появился на людях (видео)

Принц Чарльз впервые после потери отца появился на людях (видео)
22:29 Сегодня Телеграф

Принц Уэльский Чарльз выступил с обращением к британцам после смерти своего отца принца Филиппа.

Его обращение обнародовано в Инстаграм королевской семьи. 

"Я хочу сказать, что мой отец, я предполагаю, в течение последних 70 лет замечательно и предано служил Королеве, моей семье и стране и всему Содружеству. И как вы можете предположить, моя семья и я чрезвычайно скорбим. Он был очень любимым и ценимым человеком. И отдельно от всего я могу лишь представить, как бы глубоко он был бы тронут числом других людей здесь и по всему миру и Содружеству, которые тоже, я думаю, разделяют нашу потерю и скорбь. Мой дорогой отец был особым человеком, которого, я полагаю, впечатлила бы реакция и трогательные вещи, которые были сказаны о нем. И с этой точки зрения, мы, моя семья, глубоко благодарны за все это. Это поддержит нас после этой особой потери и в это особо печальное время. Спасибо", - сказал принц Чарльз.

 
 
 
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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

 

Как сообщалось ранее, принц Филипп в марте перенес операцию на сердце.

Церемония прощания с ним состоится в следующую субботу, 17 апреля. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Великобритания, Королевская семья, Принц Чарльз, Принц Филлип.
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