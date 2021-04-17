Прощание с принцем Филиппом в Лондоне: онлайн-трансляция

9 апреля скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Неделю со дня смерти герцога оплакивал весь мир, а на 17 апреля были назначены похороны.

Отметим, что по форме они королевские, но не государственные. Так хотел сам принц Филипп. Похороны будут частными, только для семьи, но их смогут увидеть по телевидению.

Церемония прощания с герцогом началась в часовне Святого Георгия, а после его тело перевезут в Королевскую усыпальницу. В последний путь от Виндзорского замка до часовни принца проведут полная военная процессия и члены королевской семьи.

Отметим, что из-за коронавирусных ограничений на похоронах в церкви разрешено быть не более 30 членам королевской семьи. Остальные ждут на улице.

Ранее, "Телеграф" писал, что еще за жизнь герцог Эдинбургский принимал активное участие в планировании своих же похорон и спроектировал катафалк, на котором и перевозили его тело.

Также, напомним, что специально на похороны деда прилетел из США принц Гарри.