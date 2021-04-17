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Принц Филипп при жизни спроектировал катафалк для своих похорон

Принц Филипп при жизни спроектировал катафалк для своих похорон
Обновлено 15:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter

9 апреля мир был потрясен новостью о смерти супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа. Неделю со дня смерти герцога оплакивали миллионы людей, а 17 апреля состояться похороны.

Тело принца Филиппа перевезут их частной часовни Виндзорского замка в часовню Святого Георгия.

Стоит отметить, что еще за жизнь герцог Эдинбургский принимал активное участие в планировании своих же похорон. Об этом сообщает ВВС.

Букингемский дворец поделился ранее неопубликованными фото принца Филиппа из личной жизни

Еще в 2016 году принц Филипп создал машину для перевозки своего же тела. Он помог модифицировать Land Rover, на котором и повезут его тело. Машину перекрасили в военный зеленый цвет, и специально оборудовали открытую заднюю часть для фиксации гроба.

Напомним, что прощание с принцем начнется в 17:00 по Киеву. Похороны герцога будут по форме королевскими, но не государственными - без церемонии публичного прощания, как и хотел сам Филипп.

Принца Филиппа будут хоронить дважды

Ранее, "Телеграф" писал, что специально на похороны деда прилетел из США принц Гарри. Однако герцог Сассекский не намерен надолго оставаться в Великобритании.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Похороны, Королевская семья, Принц Филипп.
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