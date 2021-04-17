Принц Гарри приехал на похороны принца Филиппа: первый выход внука Елизаветы II в Лондоне

Принц Гарри специально прилетел из США в Лондон, чтобы почтить память своего дедушки, принца Филиппа, который скончался 9 апреля. Церемония прощания состоялась в субботу, 17 апреля.

Отметим, что внук Елизаветы II и так планировал приехать в Лондон, но летом - на открытие памятника в честь его матери принцессы Дианы. Однако после того, как герцог Эдинбургский ушел из жизни, он сразу же отправился к семье, чтобы проводить дедушку в последний путь.

Отметим, что это первый официальный выход принца Гарри в Великобритании после длительного пребывания в США.

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Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри не планирует надолго задерживаться на родине. Внук Елизаветы II вылетит в США вскоре после похорон, чтобы побыть со своей беременной женой Меган Маркл.