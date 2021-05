В красном наряде и брошью от принца Филиппа: Елизавета II посетила авианосец (фото, видео)

В эту субботу, 22 мая, королева Елизавета II, которая в двенадцатый раз станет прабабушкой, посетила в Портсмуте названный в ее честь авианосец HMS Queen Elizabeth ("Корабль Его Величества Королевы Елизаветы"), который готовится впервые отправиться в месячный поход во главе международной авианосной группы.

Королева является спонсором HMS Queen Elizabeth, одного из двух крупнейших военных кораблей, когда-либо построенных Королевским военно-морским флотом Великобритании. Ее Величество дала названием авианосцу 4 июля 2014 года в Росайте, Шотландия. Также она присутствовала на церемонии ввода в эксплуатацию корабля в Портсмуте в 2017 году.

"Ее Величество встретилась с 1700 офицерами Королевского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты и 250 морскими пехотинцами США, которые готовятся к развертыванию на борту HMS Queen Elizabeth", - говорится в сообщении королевской семьи в Инстаграме.

The Queen is visiting HMS Queen Elizabeth in Portsmouth ahead of a 28-week operational deployment. She wears a military style cashmere coat and a crepe wool dress by Stewart Parvin with a Rachel Trevor-Morgan hat and the Scarab Brooch - a gift from The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/LX6gXuonAS

— Rebecca English (@RE_DailyMail) May 22, 2021