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В красном наряде и брошью от принца Филиппа: Елизавета II посетила авианосец (фото, видео)

В красном наряде и брошью от принца Филиппа: Елизавета II посетила авианосец (фото, видео)
Обновлено 20:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram theroyalfamily

В эту субботу, 22 мая, королева Елизавета II, которая в двенадцатый раз станет прабабушкой, посетила в Портсмуте названный в ее честь авианосец HMS Queen Elizabeth ("Корабль Его Величества Королевы Елизаветы"), который готовится впервые отправиться в месячный поход во главе международной авианосной группы.

Королева является спонсором HMS Queen Elizabeth, одного из двух крупнейших военных кораблей, когда-либо построенных Королевским военно-морским флотом Великобритании. Ее Величество дала названием авианосцу 4 июля 2014 года в Росайте, Шотландия. Также она присутствовала на церемонии ввода в эксплуатацию корабля в Портсмуте в 2017 году.

"Ее Величество встретилась с 1700 офицерами Королевского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты и 250 морскими пехотинцами США, которые готовятся к развертыванию на борту HMS Queen Elizabeth", - говорится в сообщении королевской семьи в Инстаграме.

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Елизавета II была в кашемировом пальто красного цвета, на который заколола брошь, подаренную принцем Филиппом в 1966 году, который скончался в возрасте 99 лет в апреле этого года. Драгоценное изделие из белого золота, инкрустированное бриллиантами и рубинами, идеально дополнял алый образ монарха.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" сообщал, что двоюродный брат Елизавета II влип в скандал из-за президента России Владимира Путина.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,817

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Королевская семья, Елизавета II, Принц Филипп.
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