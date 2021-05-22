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Наркотики и алкоголь: принц Гарри рассказал, как справлялся с потерей матери

Наркотики и алкоголь: принц Гарри рассказал, как справлялся с потерей матери
Обновлено 10:01 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В пятницу, 21 мая, вышел первый эпизод документального сериала о психическом здоровье, которое вместе создали американская телеведущая Опра Уинфри и британский принц Гарри. 

Внук королевы Елизаветы II стал ведущим шоу и также первым его гостем. Гарри впервые рассказал, как справлялся с потерей своей матери, принцессы Дианы, о сложных взаимоотношениях с бабушкой и отцом и о своих зависимостях и психических проблемах. 

Когда не стало принцессы Дианы Гарри было всего 12 лет. Мальчику не дали окончательно прийти в себя, как его заставили приступить к его королевским обязанностям. Принц признается, что он не понимал тогда, почему он должен выходить в люди и держать свои эмоции в себе. 

"До того как я выходил из дома, меня заливало потом, а пульс зашкаливал. Панические атаки, сильное беспокойство — так что время с 28 до 32 лет было кошмаром в моей жизни", — отметил он.

Гарри признается, что его "спасением" стали наркотики и алкоголь. Если в будни он еще как-то держался, то на выходных срывался. 

Ранее, "Телеграф" писал, что сериал "The Me You Can not See" ("Тот я, которого ты не видишь") расскажет о проблемах психического здоровья и эмоционального благополучия на примере известных людей со всего мира. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

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Принц Гарри, Опра Уинфри, Королевская семья, Елизавета II.
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