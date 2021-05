Наркотики и алкоголь: принц Гарри рассказал, как справлялся с потерей матери

В пятницу, 21 мая, вышел первый эпизод документального сериала о психическом здоровье, которое вместе создали американская телеведущая Опра Уинфри и британский принц Гарри.

Внук королевы Елизаветы II стал ведущим шоу и также первым его гостем. Гарри впервые рассказал, как справлялся с потерей своей матери, принцессы Дианы, о сложных взаимоотношениях с бабушкой и отцом и о своих зависимостях и психических проблемах.

Когда не стало принцессы Дианы Гарри было всего 12 лет. Мальчику не дали окончательно прийти в себя, как его заставили приступить к его королевским обязанностям. Принц признается, что он не понимал тогда, почему он должен выходить в люди и держать свои эмоции в себе.

"До того как я выходил из дома, меня заливало потом, а пульс зашкаливал. Панические атаки, сильное беспокойство — так что время с 28 до 32 лет было кошмаром в моей жизни", — отметил он.

Гарри признается, что его "спасением" стали наркотики и алкоголь. Если в будни он еще как-то держался, то на выходных срывался.

Ранее, "Телеграф" писал, что сериал "The Me You Can not See" ("Тот я, которого ты не видишь") расскажет о проблемах психического здоровья и эмоционального благополучия на примере известных людей со всего мира.