"Тот я, которого ты не видишь": принц Гарри назвал дату премьеры своего сериала о психическом здоровье

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри после откровенного интервью журналистке Опре Уинфри, видимо "сблизились", ведь решили вместе создать сериал о психическом здоровье.

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что премьера сериала, который получил название "Тот я, которого ты не видишь", состоится 21 мая 2021 года на платформе Apple TV+.

Многосерийный документальный фильм исследует проблемы психического здоровья и эмоционального благополучия, сосредотачиваясь на личных историях известных людей. В сериале будут представлены такие звезды, как Леди Гага, Гленн Клоуз и ветераны НБА ДеМар ДеРозан и Лэнгстон Галлоуэй, которые расскажут свои истории.

Режиссер и исполнительный продюсер сериала - обладательница "Эмми" Доун Портер и оскароносный документалист Асиф Кападиа.

Ранее, "Телеграф" писал, что Меган Маркл освоила новую профессию. Супруга принца Гарри написала детскую книгу, на создание которой ее вдохновили ее муж и сын.