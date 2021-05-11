Скачать
Вторник, 11.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка
К нападению готовился основательно: появились фото боеприпасов казанского стрелка
Стрельба в российской школе: появился список пострадавших
Стрельба в российской школе: появился список пострадавших
Первому олигарху приготовиться? СМИ сообщили об обысках в доме Медведчука
Первому олигарху приготовиться? СМИ сообщили об обысках в доме Медведчука
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)
Непрекращающиеся обстрелы и вой сирен: что происходит в Израиле (видео)

"Тот я, которого ты не видишь": принц Гарри назвал дату премьеры своего сериала о психическом здоровье

"Тот я, которого ты не видишь": принц Гарри назвал дату премьеры своего сериала о психическом здоровье
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри после откровенного интервью журналистке Опре Уинфри, видимо "сблизились", ведь решили вместе создать сериал о психическом здоровье. 

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что премьера сериала, который получил название "Тот я, которого ты не видишь", состоится 21 мая 2021 года на платформе Apple TV+.

Многосерийный документальный фильм исследует проблемы психического здоровья и эмоционального благополучия, сосредотачиваясь на личных историях известных людей. В сериале будут представлены такие звезды, как Леди Гага, Гленн Клоуз и ветераны НБА ДеМар ДеРозан и Лэнгстон Галлоуэй, которые расскажут свои истории. 

Режиссер и исполнительный продюсер сериала - обладательница "Эмми" Доун Портер и оскароносный документалист Асиф Кападиа.

Ранее, "Телеграф" писал, что  Меган Маркл освоила новую профессию. Супруга принца Гарри написала детскую книгу, на создание которой ее вдохновили ее муж и сын. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Принц Гарри, Опра Уинфри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Радоница 2021: что нужно знать о поминальном дне (инфографика)
02 Исчезнувший на несколько дней "врач Навального" рассказал, что с ним произошло: в это сложно поверить (видео)
03 Неизвестные устроили кровавую бойню в гимназии в Казани (видео)
04 В сеть попало фото задержанного стрелка, устроившего бойню в Казани
05 Расстрел школьников в Казани: что известно о нападавших
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Стрелка никто не остановил: появилось видео, как Ильназ Галявиев заходил в гимназию
Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)
Во мне проснулся монстр: казанский стрелок рассказал, зачем пошел убивать детей (видео 18+)
Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото
Вода в реке Лыбедь стала ярко-оранжевой: сеть шокировали фото
&quot;Визуально, звучно, духовно&quot;: после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших
"Визуально, звучно, духовно": после первой репетиции Евровидения выступление группы Go-A признали одним из лучших
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь